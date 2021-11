"Rui Costa tinha de ser presidente do Benfica. É melhor do que ser Presidente da República"

Arnaldo Teixeira, treinador de Rui Costa nos infantis, foi agraciado com o Anel de Platina pelos 75 anos de sócio do Benfica.

Sensação durante o abraço a Rui Costa: "O meu coração ficou a trabalhar muito depressa."

Sinais já desde pequeno: "Desde muito pequeno já era o capitão de equipa, escolhido pelos colegas. Via que podia vir a ser presidente do Benfica. Provou-se, pela votação, que tinha de ser presidente do Benfica. É melhor do que ser Presidente da República"

Agradecimentos de Rui Costa: "Sempre me agradeceu. Até há quem diga que se não fosse eu o primeiro treinador dele, dificilmente Rui Costa chegaria onde chegou. É muito bom ouvir-se estas palavras. Foi campeão do Mundo e chegou à primeira equipa. É um orgulho."