Rui Costa terá lista de possíveis sucessores de Jesus e em Itália avançam com nomes

Portal "Calciomercato" aponta três possíveis sucessores, um deles com maior destaque.

O futuro de Jorge Jesus continua a ser um dos temas em maior destaque no futebol português. No entanto, a situação do técnico tem vindo a fazer eco em vários países e, este domingo, em Itália afirmam que Rui Costa já terá uma lista de possíveis sucessores e avançam mesmo com um nome.

De acordo com o portal "Calciomercato", o presidente do Benfica vê Andrea Pirlo, antigo treinador da Juventus, com muito bons olhos.

É de salientar que os dois foram companheiros de equipa durante cinco temporadas, no Milan (de 2001 a 2006), mantendo uma boa relação.

Ainda assim, o site italiano faz questão de salientar que ainda não terá havido qualquer negociação concreta entre o Benfica e o italiano.

Paulo Fonseca e Nuno Espírito Santo são os outros dois nomes associados pelo "Calciomercato" ao emblema encarnado.