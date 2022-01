Rui Costa tem explicações a dar: as questões que exigem respostas

Líder encarnado vai fazer balanço dos primeiros três meses de mandato com o clube a viver fase conturbada.

Eleito a 9 de outubro como o 34.º presidente do Benfica, Rui Costa dá hoje a cara para abordar o momento atual do clube, conturbado tanto a nível desportivo como fora do campo.

Na primeira entrevista desde que foi escolhido pelos sócios - com votos de 33754 dos 40085 associados que participaram no ato eleitoral - para assumir funções como sucessor de Luís Filipe Vieira, Rui Costa deverá ser chamado a abordar diversos temas quentes, isto na sequência da saída de Jorge Jesus do Benfica e dos casos ligados ao anterior presidente das águias, quer judiciais quer de negócios e relações, conhecidos na sequência da divulgação das escutas do processo Cartão Vermelho, no qual o antigo líder do clube da Luz é arguido.