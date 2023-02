Rui Costa suspenso oito dias por confrontar árbitro após eliminação da Taça de Portugal

Presidente do Benfica confrontou diretamente o árbitro após o Braga-Benfica, que ditou o afastamento das águias nos quartos de final da Taça de Portugal.

Rui Costa, presidente do Benfica, foi suspenso por oito dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por ter confrontado o árbitro Tiago Martins após o embate dos quartos de final da Taça de Portugal, que as águias perderam nos penáltis, sendo afastadas da competição.

O líder do emblema encarnado terá também de pagar uma multa de 102 euros. "Uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos" esteve na base da decisão do CD da FPF.

Já o castigo referente ao teor da declaração, sem direito a perguntas dos jornalistas, de Rui Costa após o jogo, será revelado mais tarde.

Recorde-se que o Benfica foi eliminado da prova rainha após o 1-1 no fim do prolongamento e derrota por 5-4 nas grandes penalidades, num jogo polémico, tendo Rui Costa e António Salvador, presidente do Braga, falado aos jornalistas no fim do encontro.