Rui Costa: "Somos o único clube do Mundo com presença em todas as modalidades"

Declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, na gala Cosme Damião.

Discurso de apresentação da gala: "Boa noite a todos. É com orgulho que agradecemos a atletas, treinador, projetos e equipas que se distinguiram. Queremos distinguir a nobre causa de servir o Benfica. São muitos os motivos de orgulho, mesmo sabendo que competimos, nunca podemos deixar de ambicionar seja contra quem for e em que modalidade for. Ganhámos finalmente a Youth League. Celebrámos o notável triunfo de andebol na EHF, o mais importante de um clube português na modalidade. Acreditamos que vamos estar nos quartos de final da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo que lideramos no campeonato nacional desde a primeira jornada. Somos o primeiro clube português no basquetebol a reclamar presença na Liga dos Campeões. Não pode ser de outra forma no Benfica, com cada vez mais títulos. Lideramos em sete das dez modalidades de pavilhão. Em breve também seremos vitoriosos no râguebi. Somos campeões em título de futebol, andebol, basquetebol, futsal , hóquei em patins e polo aquático, em feminino só não o somos em poucas modalidades. Com muito orgulho, somos o único clube do Mundo com presença em todas as modalidades. O Benfica é do mundo, também no feminino. Queremos um Benfica cada vez mais global e eclético.