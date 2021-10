Rui Costa sobre o início da época, Jesus e o mercado: "Não sou apologista disso"

Rui Costa, candidato à presidência do Benfica, deu uma entrevista à BTV, esta segunda-feira.

Grupo satisfatório: "Dentro das limitações do período em que houve contratempos na ação do mercado, ainda assim, conseguimos fazer um bom trabalho. As ideias passadas foram correspondidas por toda a gente. Estou muito satisfeito com a equipa que está no Seixal a trabalhar com o futebol profissional."

Continuidade de Jesus: "Jorge Jesus é o treinador de todos os benfiquistas. Não está minimamente em causa. Fizemos um início de época com a pujança que se pretendia, com quatro pontos na Champions, sete boas jornadas. Estamos num início de fase que acreditamos que será positiva."

Mexidas no plantel em janeiro: "Iremos ver se faremos alguma mexida no plantel em janeiro. Não sou apologista disso. Obriga-nos a pensar que muita coisa não está bem."

Plano de conquistas: "A ideia é sempre ganharmos. Não tem sentido prever ganhar um, dois campeonatos, o que seja. Vamos lutar para ganhar as variadas competições, não só campeonatos. Esta semana houve um bom exemplo do que pretendo. Estamos bem encaminhados na Champions, iniciámos muito bem o campeonato, mas ao mesmo tempo temos o que queremos todos para o Benfica. Tivemos uma vitória internacional ante o Barcelona que foi maravilhosa. É esse tipo de noites que quero, mas sei o quanto é difícil chegar a uma final da Liga dos Campeões. Quero que as nossas equipas tenham este comportamento, mesmo com as dificuldades em enfrentar colossos."