Rui Costa sobre a Youth League: "À quarta foi de vez, um sonho que se tornou realidade"

Declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, na receção da equipa sub-19 na Câmara Municipal de Lisboa, após a conquista da UEFA Youth League.

Rui Costa, presidente do Benfica, falou esta quinta-feira, na receção da equipa sub-19 na Câmara Municipal de Lisboa, sobre a conquista da UEFA Youth League, na segunda-feira, com uma goleada por 6-0 sobre o Salzburgo.

O líder máximo destacou que "à quarta [final] foi de vez" e que o principal objetivo da formação encarnada é fornecer jogadores à equipa principal.

"É com natural satisfação e muita honra que nos encontramos aqui hoje nos Paços do Concelho. Em nome do Benfica agradeço à cidade de Lisboa por esta merecida receção aos heróis de Nyon. O Benfica é um clube de Lisboa, facto evidente desde logo pelo seu nome, mas que desde cedo se projetou em todo o território português e no Mundo. Diria que o amor ao Benfica está nos quatro cantos do mundo", começou por dizer o líder encarnado.

"Embora a base do futebol profissional e de formação se localize no Seixal, é aqui em Lisboa que o clube contribui para a progressão e desenvolvimento do desporto desde o futebol às mais diversas modalidades. Continuaremos a fazê-lo cientes das nossas responsabilidades enquanto instituição de utilidade pública, honrando Lisboa e projetando o seu nome. Foi o que aconteceu segunda-feira, à quarta foi de vez, um sonho que se tornou realidade, com o Benfica a conquistar a Youth League num jogo perfeito, uma caminhada brilhante, um objetivo cumprido", continuou, antes de falar do acima referido principal objetivo da formação.

"Um objetivo que assumimos e ambicionamos no início de cada temporada porque a formação é, de alguns anos a esta parte, a pedra basilar do projeto desportivo do Benfica. Mas atenção, é um projeto em que estas conquistas que tanto nos orgulham não são um fim, mas parte de um percurso, de um caminho que passa por formar com qualidade no plano desportivo mas também noutras dimensões da vida. Passa por incutir a nossa mística, que consideramos ser única, bem como os valores dos nossos fundadores. Não esquecendo que todos os troféus no Benfica são importantes e enriquecem o nosso museu mas tendo sempre presente que o fim último é formar jogadores à Benfica, que venham a alinhar com sucesso na equipa principal", disse ainda.

