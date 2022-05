Rui Costa: "Seixal é a nossa base e continuará a ser durante muitos anos"

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Rui Costa, presidente do Benfica

Declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, na Câmara Municipal do Seixal, onde a equipa sub-19, que conquistou a UEFA Youth League, foi recebida esta terça-feira.

Rui Costa, presidente do Benfica, garantiu esta terça-feira, em declarações na Câmara Municipal do Seixal, onde foi recebida a equipa sub-19, que conquistou a UEFA Youth League, que a base do emblema encarnado continuará a ser no Seixal, mesmo tendo intenção de criar a "Cidade Benfica".

"Quero agradecer esta mais do que simpática homenagem aos nossos heróis de Nyon, que bem merecem pela conquista que tiveram. À quarta foi de vez. É um trabalho que dura desde 2006 e, se bem que o Benfica é um clube de Lisboa, assim diz o nome, e representado nos quatro cantos do mundo, é aqui no Seixal que tem a sua base para o futebol profissional e para o futebol de formação. Foi aqui que desde 2006 começámos a desenvolver um projeto, sobretudo com o futebol de formação, que nos levou a esta conquista. Quero agradecer ao município todo o carinho e apoio que tem dado. Creio que tenhamos sido também uma mais-valia para o município, pela nossa presença e por tudo o que temos feito pelo desporto nacional. Estamos extremamente orgulhosos por aqui estar, num projeto que iniciou em 2006", começou por dizer.

"Volto a agradecer a todos que desde a abertura do centro de estágio contribuíram para chegarmos aqui hoje. A todos diretores que aqui passaram, a todos os treinadores que contribuíram para evolução dos jovens, a todos que participaram nas três primeiras finais, a todos os diretores, a todos jovens atletas que diariamente se esforçam para honrar cada vez mais o nome do Benfica, como foi feito em Nyon, orgulhando-nos pelo que representaram e estão a ser para o clube", continuou, antes de deixar uma promessa:

"Dizer que, apesar de muito se ter falado nos últimos tempos na "Cidade Benfica", projeto que iremos alcançar também, esta base do futebol aqui no Seixal, é a nossa base e continuará a ser durante muitos e muitos anos. É a promessa que lhe faço. Não temos nenhum motivo para estarmos descontentes com a relação entre ambas as partes."