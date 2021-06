Rui Costa responde a perguntas dos sócios do Benfica: "Não sei ao que se refere o 'algo mais'"

Vice-presidente Rui Costa explica as suas funções, sublinha que não é remunerado e manifesta apoio à Direção

Questionado por vários sócios do Benfica antes da votação do orçamento do clube, prevista para esta terça-feira, Rui Costa garantiu que acredita no projeto em que está inserido e explicou as funções que desempenha atualmente, lembrando que desde que assumiu o cargo de vice-presidente deixou de ter "qualquer remuneração na SAD ou em qualquer empresa do grupo Benfica".

"Sobre este assunto, creio que o meu passado não deixa dúvidas sobre esse aspeto, que nunca foi a razão de estar no meu clube", defendeu o antigo camisola 10 dos encarnados, em declarações inseridas no documento em que a Direção responde às dúvidas colocadas pelos sócios.

Confira as respostas de Rui Costa na íntegra:

- Como é possível teres aceitado continuar e fazer parte de uma Direção que comprou jogadores (dito pelo presidente) para favorecer empresários?



"Entrei para a Direção do Benfica pela primeira vez neste mandato. Não conheço nenhum caso em que a SAD do Benfica tenha comprado qualquer jogador com o fim acima mencionado."



- Como é que continuas aí depois de uma OPA ilegal que só prejudicava os interesses do Benfica?



"Os benefícios da OPA foram suficientemente debatidos no momento certo pela anterior Direção do Sport Lisboa e Benfica. Na perspetiva dos envolvidos nessa operação, a OPA não era ilegal. Por último, não foi aplicada qualquer sanção ao grupo Benfica pela CMVM."



- O que fazes no clube? És diretor desportivo?



"Tenho acumulado as funções de administrador do Sport Lisboa e Benfica e Vice-Presidente responsável pelo Futebol com as funções de Diretor Desportivo, após a saída do anterior responsável."



- Vês de perto todas as trapalhadas que envolvem o Benfica e o presidente e porque continuas a aceitar e promover isso? Estás ainda no Benfica porque acreditas que podes mudar as coisas de dentro, ou já será algo mais?



"Estou no Benfica de corpo e alma porque acredito no projeto que foi apresentado aos sócios em outubro passado e validado com quase dois terços dos votos. Não sei ao que se refere o "algo mais", mas a única coisa que sempre me moveu neste clube, foi o enorme orgulho de o servir. De resto, como é sabido, desde que assumi responsabilidades nos Órgãos Sociais do Benfica, deixei de ter qualquer remuneração na SAD ou em qualquer empresa do grupo Benfica, mas sobre este assunto, creio que o meu passado não deixa dúvidas sobre esse aspeto, que nunca foi a razão de estar no meu clube."

- Porque aceitaste umas eleições totalmente antidemocráticas, sem debates, votos em papel e mentiras atrás de mentiras? É isso que queres quando fores candidato? Que restem dúvidas se fores ou não eleito?



"Não tenho qualquer dado que sustente a afirmação de que as eleições foram antidemocráticas. A existência de debates depende da vontade dos vários candidatos."



- Onde anda o Rui que chorou quando nos marcou um golo num amigável?



"Está diariamente no Benfica Campus, ao lado dos nossos atletas e da nossa equipa técnica, com a mesma paixão, a mesma dedicação e o mesmo benfiquismo que me fez chorar naquele célebre dia."