Rui Costa repreende plantel: discurso furioso no balneário em tom de ultimato

Líder das águias, sabe O JOGO, fez um discurso muito duro no balneário e perguntou pela atitude de Eindhoven. O ambiente ferveu logo após o fim do jogo com o Gil Vicente. Nélson Veríssimo nem teve tempo de falar na "flash interview" porque o presidente dos encarnados fez um ultimato: quem não estiver à altura vai embora.

A derrota caseira ante o Gil Vicente, pelo resultado e, sobretudo, pela exibição, deixou Rui Costa furioso. E foi com este sentimento que o presidente do Benfica irrompeu pelo balneário e reuniu todos os jogadores, técnicos e elementos do staff para uma conversa que, segundo revelaram a O JOGO, assumiu contornos de uma reprimenda, de um sermão muito duro, que culminou com um ultimato a todos os presentes, mas extensível à totalidade do grupo de trabalho.