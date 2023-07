Rui Costa: "Rafa? Vamos ver até que ponto será possivel continuar"

Presidente dos encarnados negoceia a renovação com o atacante

Rui Costa, presidente do Benfica, abordou à chegada ao estágio em Inglaterra o futuro de Rafa, avisando que é um tema a tratar internamente, sem ruído ou exposição pública.

"Neste momento está mais perto de fazer o treino de amanhã. Tem muitos anos de Benfica, é dos que mais tem dado ao Benfica. Merece todo o meu respeito. O que se passar com o Rafa será entre mim e ele. O que for para decidir será entre mim e ele de forma tranquila sem mensagens públicas, assim obriga o respeito que temos", afirmou Rui Costa.

Sobre questões salariais e exigências do jogador para renovar, Rui Costa não se quis alongar, mas prometeu fazer um esforço: "Pode pagar o que Rafa pede?

Não sabem o que o o Rafa quer. Não vou divulgar números do que possa ser a renovação. Vou ter tempo para falar com o Rafa neste estágio. Será sempre com maior responsabilidade e com a ligação que temos. [Há ] Propostas pelo Rafa como por muitos jogadores nossos. Pelo que fizemos no ano passado é inevitável, faz parte todos os anos. A situação de Rafa será discutida entre mim e ele neste estágio, o que temos para falar. Vamos ver até que ponto será possivel ou não continuar com Rafa."