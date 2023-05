Rui Costa questionado sobre Otamendi e Ramos: "Vão saber na altura certa"

Rui Costa no jantar comemorativo do 38.º título do Benfica

Presidente do Benfica diz ser tempo para festejar o título.

O presidente do Benfica disse esta segunda-feira que o futuro do avançado Gonçalo Ramos e do defesa Otamendi vão ser conhecidos em breve, considerando que o atual momento é para festejar o 38.º título de campeão nacional em futebol.

Antes do jantar de comemoração da recente conquista, no Convento do Beato, em Lisboa, o presidente das águias não quis abordar o futuro do jovem avançado, de 21 anos, que anotou um total de 27 golos na temporada 2022/23, nem do capitão argentino Otamendi, de 35 e que está em final de contrato.

"[Os adeptos] Vão saber na altura certa [se ficam ou vão embora]. Vão saber tudo em tempo oportuno. Em breve, como é obvio. O tempo de hoje é ainda para festejar o 38", disse Rui Costa, aos jornalistas presentes.

Sobre a conquista do campeonato nacional, o primeiro enquanto presidente "encarnado", Rui Costa revelou o jogo em sentiu que o cetro já não iria escapar, apontado, agora, ao "mais difícil". "Se tiver de escolher um jogo em que senti realmente que o título já não fugia foi o jogo com o Braga. Agora, vem o mais difícil e para perceber isso não é preciso ser presidente ou andar no futebol há muito tempo: Ganhar a seguir a ganhar é sempre mais difícil do que ganhar o primeiro título", advertiu.