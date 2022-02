Rui Costa: "Que ninguém se esconda num momento destes"

Presidente do Benfica deslocou-se à sala de imprensa após a derrota com o Gil Vicente.

"Enquanto presidente do Benfica, assumir a responsabilidade pelo mau momento da equipa e do próprio clube. Nenhum de nós quer estar na situação em que estamos Assumo a responsabilidade como presidente, exigindo que ninguém se esconda neste momento, os profissionais fora e dentro do campo. É uma exigência que eu faço", afirmou Rui Costa na sala de imprensa após a derrota em casa com o Gil Vicente, na ronda 20 do campeonato.

"Sabia há quatro meses o quanto tinha para fazer para colocar o clube onde os benfiquistas querem. Sei o caminho, sei o que tenho feito para preparar o futuro. Sei perfeitamente que até mentalidades temos de mudar. Que ninguém se esconda num momento destes", vincou o líder do clube encarnado.

Rui Costa deixou, por outro lado, fortes críticas à arbitragem.