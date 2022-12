Rui Costa, presidente do Benfica: "A não ser que seja pela cláusula, como é obvio"

Rui Costa, no meio

Rui Costa admite ajustes no plantel e diz que só vende se forem batidas cláusulas

O presidente do Benfica, Rui Costa, garantiu que só deixará sair futebolistas na reabertura do mercado de transferências se forem batidas as cláusulas de rescisão, assegurando que o clube tem "um projeto desportivo e não financeiro".

"Iremos procurar fazer ajustes que possam beneficiar o plantel, temos o objetivo de fazer uma época ganhadora e, como tal, o que posso garantir é que em janeiro não irá sair nenhum jogador, a não ser que seja pela cláusula, como é óbvio. De outro modo não irá sair nenhum jogador que seja fundamental para o plantel", disse Rui Costa, em declarações ao canal televisivo do clube.

O líder dos encarnados, que se mostrou "feliz" por haver "tantos pretendentes" aos jogadores do clube, assegurou que o Benfica não atravessa problemas financeiros, pelo que não tem necessidade de vender ativos.

Com o clube na liderança da I Liga e envolvido na Liga dos Campeões e nas Taças da Liga e de Portugal, Rui Costa reiterou uma promessa feita no início da época: "O que posso garantir e prometer aos nossos adeptos é aquilo que disse no início do ano: este é o projeto desportivo, não financeiro".