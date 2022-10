Rui Costa pede "Luz em polvorosa" contra a Juventus e promete novidades para breve

Presidente do Benfica falou após o almoço de direções com a Juventus

Teve lugar esta terça-feira o habitual almoço de direções antes do jogos da Champions, e no final do encontro o presidente do Benfica, Rui Costa, pediu aos adeptos que tornem a Luz num inferno para a Juventus.

"É um dia muito especial, um jogo enorme no nosso estádio, que pode definir muito daquilo que é a Liga dos Campeões este ano. Tenho a certeza que iremos, mais uma vez, ter uma prestação positiva no dia em que o estádio faz 19 anos. Iremos ter aquele ambiente que só nós conhecemos e podemos proporcionar aos nossos jogadores. Vai embalar a nossa equipa para os objetivos que quer. É essencial que o estádio esteja em polvorosa como esteve frente ao PSG", atirou Rui Costa ao sair do encontro com líderes da Juventus.

E o presidente encarnado prometeu novidades no Estádio da Luz para breve: "Vão ver algumas surpresas, que ainda não vão estar ativas, dentro daquilo que foi prometido na minha eleição. Estamos em obras para dar ainda mais luz ao Estádio da Luz. Muito em breve tudo estará funcional".