Rui Costa: "O que queremos saber é quando vamos ao Marquês"

Rui Costa discursou no encerramento da Assembleia Geral que aprovou, por larga maioria, o orçamento do clube para 2022/23

Falhanço e Marquês: "O que queremos saber é quando vamos ao Marquês. É verdade que falhámos esta época e sou o principal responsável. Nunca serei presidente das vitórias. Não me vou esconder".



Treinadores estrangeiros: "A principal escolha é a qualidade e muita da história do Benfica é feita por treinadores estrangeiros. A escolha baseou-se no sentimento de acreditar que o treinador venha dar o futebol que nos queremos. Não é só ganhar, que venha trazer o futebol que nós queremos: de ataque, dinâmico e alegre. Vai ser preciso mudança, designadamente no plantel. Não esqquecemos a formação, teremos seis a sete da formação no plantel principal . Conseguiremos manter a aposta na formação, nos jogadores experientes, reduzindo o número de ativos que temos. Não precisamos de jogadores para treinar no Benfica, precisamos de jogadores para ganhar no Benfica."

A entrada na época: ""O primeiro jogo da época será a pré-eliminatória da Liga dos Campeões e é importa chegar aí com uma equipa já estável. Ora, uma das coisas que temos visto é alguma falta de profundo conhecimento dentro do campo. Fazer muitas mudanças é um risco, mas um risco que assumo."



Agradecimento e aviso: "Quem não é do Benfica não vai estar no Benfica. Agradeço pela vossa presença, obrigado pelos conselhos".