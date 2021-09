Rui Costa: "O Benfica não tem interesse em pensar sozinho o futebol português"

Rui Costa estreou-se numa cimeira de presidentes, evento organizado pela Liga, recusando abordar as eleições no Benfica

Sobre a cimeira de presidentes: "Teve uma pequena ordem de trabalhos no interesse do futebol português e creio que correu bem. Foi a minha primeira cimeira como presidente do Benfica e fico feliz que todos tenham o mesmo interesse, ou seja, a melhoria do futebol português. Foram debatidos vários problemas que serão estudados e analisados nos próximos dias para que depois possam ser uma mais-valia para os dois campeonatos profissionais."

Centralização dos direitos televisivos: "Foi um tema bastante discutido, visto ser do interesse de todos clubes. Será agora estudada uma forma que sirva a todos os clubes. Difícil um acordo? Não deveria ser difícil para ninguém, o futuro do futebol português passa pelo todo e não por três, quatro ou cinco. Todos temos interesse que as equipas sejam mais fortes e tenham mais poder financeiro. Ninguém quer ser prejudicado, o Benfica não quer ser prejudicado. O Benfica não tem interesse em pensar sozinho o futebol português."

O futuro: "Se as equipas mais pequenas forem mais fortes eu vou sair beneficiado na mesma. Tudo em prol da indústria do futebol. Ninguém quer ser prejudicado e o Benfica não quer ser, certamente. O Benfica estará sempre disponível para melhorar o futebol português, mas sem sair prejudicado."

As eleições do Benfica: "Estou aqui como presidente do Benfica, não estou em campanha eleitoral".