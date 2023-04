Rui Costa esteve no Seixal a acompanhar o Benfica B

Presidente encarnado esteve no relvado antes da partida e assistiu na bancada ao duelo com o Trofense

Rui Costa, presidente do Benfica, marca presença esta segunda-feira no duelo do Benfica B com o Trofense, desafio importante nas contas das equipas, que procuram assegurar a manutenção na Liga SABSEG.

O dirigente máximo das águias esteve ainda antes do início da partida no relvado, na companhia de Pedro Mil-Homens, diretor geral da formação, dirigindo-se depois à bancada.

Refira-se que na equipa encarnada jogo Tengsted, avançado que foi reforço para a equipa principal.

O jogo acabou empatado e sem golos. Após 29 jornadas, o Benfica B soma 32 pontos, cinco acima do lugar do play off de permanência. O Trofense é penúltimo classificado, com 24 pontos.