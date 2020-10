Rui Costa: "Não sou benfiquista de moda. Sou benfiquista de peito"

Rui Costa foi eleito vice-presidente do Benfica nesta quinta-feira.

Novo desafio: "Antes de mais, enaltecer aquilo que foi este ato eleitoral num clube desta dimensão. Agradecer aos adeptos e aos sócios. A minha primeira palavra vai para eles, reforçando o grande dia de Benfica. Creio que é um número histórico mundialmente [de afluência]. Sei o que as pessoas esperam de mim e o que posso prometer é que tudo farei para que o Benfica seja cada vez maior, com as minhas forças e a minha equipa, para trazer alegrias que os adeptos esperam. Não sou benfiquista de moda. Sou benfiquista de peito. Cresci nas bancadas da Luz, nas camadas jovens. Quero um Benfica forte e unido. Cabe-nos a nós juntar a nossa família e é o que mais pretendo. Todos juntos, os títulos ficam mais próximos."

Futuro na presidência? "Não vou trabalhar diariamente com fixação que tenho de ser presidente. Não é por aí que não vou ser avaliado. É um orgulho fazer parte da direção e ser vice-presidente. Todos os que trabalham no Benfica são avaliados e é assim que tem de ser. Mas é um orgulho acharem que estou pronto para liderar o Benfica, mas jamais farei algo neste clube sem sentir que posso contribuir para o sucesso. É um grande orgulho para mim, nomeadamente pelo presidente que temos, considerar que estou pronto para liderar o clube. Jamais farei algo neste clube sem sentir que posso contribuir para o sucesso. Vou analisar-me a mim próprio. Sou demasiado benfiquista para estar no clube sem o ajudar. Nunca menti, vaidosamente digo que não é preciso contar a minha historia à frente do Benfica. É isso que me faz estar aqui hoje."

Eleições mais concorridas de sempre: "Se não tivessem vindo votar 38 mil pessoas, seria assunto para toda a gente na mesma. O Benfica obriga a essa exigência. Temos que estar preparados quando assumimos estes cargos para estar à frente do clube. Não pode ser só uma vaidade estar à frente dum clube desta dimensão. Temos que ter a capacidade de dar aos adeptos o que eles querem."