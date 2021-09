Rui Costa: "Não quero que o adepto do Benfica não saiba o que se está a passar no clube"

Em mais um dia de campanha, Rui Costa esteve presente na casa do Benfica de Paredes, onde almoçou com sócios do clube.

Os adeptos do Norte: "É um realmente um prazer para mim poder começar esta campanha eleitoral no norte. Para nós, benfiquistas que estamos em Lisboa, muitas vezes não conseguimos reconhecer o quanto é importante para o clube estas manifestações e o apoio que nos temos a Norte. Tenho a consciência plena e a certeza o quanto é importante para nós, todo o vosso apoio, toda a vossa crença e paixão."

Paixão pelo clube: "Tenho aquilo que considero ser o principal atributo para estar neste lugar no Benfica, que é grande paixão que tenho por este clube. O Benfica começa e acaba no sócio. Começa e acaba no adepto. Quem estiver neste lugar, se não estiver também este ideal, tudo aquilo que fizer no Benfica não o faz com o maior interesse que é servir o adepto. E eu tenho muito o hábito de dizer a frase: O Benfica é nosso. E é isso que quero que vejam em mim, com os meus defeitos e virtudes, mas que olhem para mim sempre como um adepto. Tudo aquilo que fizer será sempre com essa premissa. Vivi como sócio do clube, como adepto, cresci nas bancadas e pavilhões do clube. Posso ter eu o cargo que tiver no Benfica, seja jogador, dirigente ou presidente, o que seja, a minha primeira componente benfiquista é o adepto. Dentro disso, é muito fácil perceber que tudo o que fizer será sempre de encontro aos desejos dos adeptos e sócios. Como é obvio, aquilo que queremos é ganhar, ganhar e ganhar. Essa será sempre a minha palavra de honra. Servir os adeptos, ir ao encontro dos adeptos, ouvir os nosso adeptos para lhes dar aquilo que eles querem: ganhar, ganhar e ganhar. Dentro disto, queremos a hegemonia do futebol. Vamos poder ganhar sempre? Se calhar não. Mas cresci com estas frases no Benfica e não as vou perder nunca. Como na vida, ninguém é obrigado a ganhar nada no Benfica, mas somos todos obrigados, e é uma exigência que faço a todos os atletas, que vai desde o futebol às modalidades, fazer de tudo para ganhar e essa é uma premissa que tenho eterna para todos os atletas. Não faz sentido querer servir os nosso adeptos, se não tivermos eternamente esta palavra."

Importância da formação: "Liderar não só no futebol profissional, como também no futebol de formação. Há anos que nos foge o título de campeão da Europa sub-19. Já chegamos várias vezes à final, mas falta-nos esse título e é algo que temos de lutar. Portanto, a formação também será para nós um ponto de grande importância. Ao longo destes anos, temos vindo a ser servidos por muitos jogadores na equipa principal que vem da formação. Está no meu ADN perceber o sonho de cada criança que começa a jogar no Benfica. Vou alimentá-lo cada vez mais, dentro das possibilidades do clube, dentro das capacidades dos jogadores."

Modalidades: "Nas modalidades, o papel não é diferente. Temos ganho pouco, muito pouco para aquilo que são as exigências do clube e vamos ter de ganhar mais. O Benfica hoje é o único clube em Portugal que nas modalidades de pavilhão tem dez equipas femininas e dez equipas masculinas. É o único clube que faz das suas modalidades um ponto de referência, mas é um clube que não pode entrar só por entrar. Ou entramos para ganhar ou não entramos."

Transparência para com os adeptos: "A gestão do clube será feita com o maior rigor e a maior clareza para toda a gente. Não quero que o adepto do Benfica não saiba o que se está a passar no clube. Não quero que o adepto não conheça os motivos que nos levaram a vender um jogador ou a comprar outro. Será feito, a cada janela do mercado da minha parte ou de quem estiver a gerir o futebol, uma explicação a todos os nossos adeptos de todas as operações que foram feitas. Quero a máxima clareza e honestidade."