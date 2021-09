Rui Costa: "Não pode ser obrigatório que 25 miúdos do Benfica B passem para a equipa principal"

O presidente do Benfica, Rui Costa, abordou os 15 anos do Benfica Campus, no Seixal, deixando claro que a condição de candidato às eleições de 9 de outubro fez com que fosse especialmente cuidadoso com as suas afirmações.

Mensagem aos jovens: "A vantagem mais visível do Benfica Campus é ter uma equipa B que permite o jogador continuar a ser trabalhado internamente e estar mais rapidamente pronto para a equipa principal. Há uma porta aberta para a equipa principal, houve nestes anos uma estratégia de inclusão de jogadores na equipa principal, mas não pode ser obrigatório que 25 miúdos da equipa B passem para a equipa principal, porque isso não vai acontecer. Mas a porta sempre esteve e estará aberta. Os jogadores têm de trabalhar arduamente, não podem ter isso como um dado adquirido. Mas, serão sempre as escolhas principais."

Chegar à equipa principal: "Hoje é mais fácil chegar à equipa principal do que no meu tempo. Se virmos quantos jogadores começaram épocas na equipa B e passaram a meio da época para a principal, é um número muito alto. Renato Sanches, Ferro, Florentino são casos flagrantes com peso na equipa principal e que se estivessem emprestados não poderíamos ter feito essa transição. Ao longo da semana vários jogadores da B treinam com a equipa principal, o que faz o treinador perceber se o jogador está ou não pronto para trabalhar a equipa principal."

Cuidado nas palavras: "Hoje estou na condição de presidente e estamos a falar dos 15 anos do Benfica Campus. Tudo o que puder dizer mais pode parecer um outro tipo de entrevista que rejeito hoje. Mas olhando para o que está montado aqui será sempre um importante para o futuro esteja quem estiver nesta posição. Este é um património tremendo do clube. Aconteça o que acontecer no futuro do Benfica, seja imediato ou mais à frente, é um património tremendo que o Benfica tem de saber aproveitar sempre, seja em que circunstância for."