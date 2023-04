Rui Costa não escondeu frustração em Chaves e levou as mãos à cabeça

Presidente do Benfica viveu intensamente um encontro que terminou com a vitória flaviense.

A acompanhar de perto a equipa na deslocação a Chaves, Rui Costa viveu intensamente a partida, não escondendo a frustração com a jogada, aos 90"+3", em que Otamendi ficou perto do golo que poderia ter dado a vitória, e na qual as águias viriam a protestar penálti de João Pedro.

O líder encarnado levou as mãos à cabeça, enquanto o vice-presidente Luís Mendes, a seu lado, saltou da cadeira, frustrado e protestando.

Já na primeira parte fora possível observar nas imagens televisivas o dirigente máximo das águias a sofrer com algumas jogadas da equipa.

O Benfica foi derrotado por um golo sem resposta e, perante a vitória do FC Porto frente ao Santa Clara, viu a vantagem na liderança do campeonato ficar reduzida a quatro pontos.