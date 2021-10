Rui Costa: "Não é o melhor dos dias e não é só por causa da chuva"

Breve declaração do presidente do Benfica na Figueira da Foz

Rui Costa deslocou-se este domingo à Figueira da Foz, para a inauguração da Casa do Benfica naquela cidade, ainda com o empate frente ao Estoril bem fresco na memória. O presidente das águias, eleito neste mês de outubro, não escondeu a desilusão com um resultado que atirou a equipa para o terceiro lugar da Liga Bwin, a um ponto de FC Porto e Sporting.

"Não é o melhor dos dias e não é só por causa da chuva. Hoje estamos um pouco cabisbaixos, mas faz parte, vai ao encontro das emoções que nunca consegui esconder", afirmou Rui Costa.

Recorde que o Benfica empatou a um golo em casa do Estoril, na ronda dez do campeonato. Logo no início, Lucas Veríssimo colocou a equipa de Jesus na frente, mas Rosier empatou, também na sequência de um canto, na ponta final do encontro.