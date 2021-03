Rui Costa: "Muitas coisas correram de forma diferente em relação ao que queríamos"

Declarações do vice-presidente do Benfica numa reportagem exibida pelo canal do clube.

Rui Costa, vice-presidente do Benfica, admitiu, em declarações reproduzidas esta segunda-feira pelo canal do clube, que "muitas coisas" não correram conforme era expectável no decorrer da atual temporada.

"Esta época houve muitas coisas que correram de forma diferente em relação ao que nós queríamos mas, com toda a certeza, se entrarem dentro do balneário, antes ou depois do jogo, sentem aquilo que estão a sentir nas bancadas. Há a vontade inicial de querer ganhar o jogo, como se sente nas bancadas, assim como os jogadores sentem a tristeza no final do jogo quando as coisas não correm bem", afirmou no decorrer de uma reportagem.

Recorde-se que Rui Costa celebra esta segunda-feira o 49.º aniversário, uma data assinalada pelo clube.