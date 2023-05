Rui Costa lembra frase de Schmidt: "Desde o primeiro dia percebeu..."

Palavras de Rui Costa na Câmara Municipal, onde a equipa foi homenageada pela conquista do 38.º título de campeão nacional.

Compromisso: "Quero agradecer o compromisso por tudo o que nos fizeram sonhar esta época, à equipa técnica de Roger Schmidt, que desde o primeiro dia percebeu o que era a nossa história com a frase: 'quem ama o futebol ama o Benfica'. A pessoa que considero o grande obreiro deste feito. Muito obrigado Roger."

Plantel: "[Agradecer] Aos nossos jogadores, a todos eles sem exceção, lembrar que começámos a época com 39 jogadores, por toda a crença que tiveram e por terem jogado à Benfica. Muito obrigado a todos. A todo o staff que está atrás dos jogadores, sem eles não estaríamos aqui. Obrigado por toda a dedicação e apoio à equipa."

Adeptos: "A todos a nossa gratidão por terem engrandecido o Benfica e a nossa história. Para todos os benfiquistas, este título é vosso, é de todos nós, é o título da recuperação do orgulho. É nos momentos difíceis que mais sentimos este poder, esta mística que só o Benfica tem. Na Luz, tivemos 16 partidas com mais assistências do nosso campeonato. Pela Europa, a nossa equipa esteve sempre acompanhada por milhares e milhares de benfiquistas. O meu apreço e sentido de agradecimento. Conquistámos mais um título para o Benfica, contra ninguém, por nós, pelo Benfica."