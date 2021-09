Rui Costa em campanha: "Vou empenhar-me de manhã à noite para trazer títulos e glória"

Presidente demissionário, candidato às próximas eleições presidenciais do Benfica, iniciou, este sábado, a campanha eleitoral na casa do Benfica de Barcelos

Trabalho árduo: "Dez notas, não sei se será por ter sido vestido a 10 no Benfica. Ninguém que esteja sem pensar nos sócios e adeptos e sem pensar no Benfica. Essa será indiscutivelmente a minha primeira linha de conduta. Os nossos sócios e adeptos. É por eles que tudo farei, qualquer ação no Benfica é por eles que me vou empenhar de manhã à noite, para trazer a vós o que querem: títulos, glória, honra. Não só aos que estão na Luz, mas para vocês, que nem sempre podem estar, mas que estão sempre presentes. Quero estar perto de toda a gente. O nosso clube tem de estar perto."

Benfica vitorioso: "Todos queremos, e é frase fácil, títulos no futebol, nas modalidades, e até no projeto olímpico. É frase fácil de dizer. É mais difícil programar para chegar lá... Queremos um Benfica para ganhar, não para estar. Um Benfica presente em todas as competições, em tudo o que o Benfica entra obrigatoriamente para ganhar. Será indiscutivelmente o que vos dará o orgulho e paixão. São os títulos que dão alegrias. Hoje ganhámos em Guimarães e estamos felizes."

Formação: "A aposta na formação é um dado adquirido, e não só no futebol, mas em todas as modalidades e projeto olímpico. Cada vez mais e melhor. A aposta efetuada há muitos anos não será perdida, mas sim reforçada. Vim da formação do Benfica, sei o que um jovem sonha. Há alguns anos fizemos aposta forte no desporto feminino. Deixo o meu aplauso a todas as equipas que têm conquistado títulos atrás de títulos. Aproveito para dar parabéns à equipa de basquetebol feminina, que conquistou a primeira supertaça."

Referência nacional e global: "Somos a maior instituição desportiva do país. Temos de ser referências em todas as áreas, não só desportiva. Na componente social temos a fundação, crescerá cada vez mais, temos essa responsabilidade social também."