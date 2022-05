Rui Costa: "Gostava de ver as nossas equipas jogar com a dimensão do Eusébio"

Declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, à margem do lançamento de uma nova edição da biografia"(E)ternamente Eusébio"

Rui Costa marcou presença no lançamento de uma nova edição da biografia "(E)ternamente Eusébio". Em declarações à margem do evento, o presidente do Benfica referiu o exemplo do Pantera Negra como algo que deve ser seguido.

"Qualquer homenagem a Eusébio será sempre curta pelo que deu ao Benfica e ao país. Estará sempre connosco. O Eusébio é o símbolo da mística e da vontade de ganhar cada jogo, respeitando os adversários, terá de ser sempre um símbolo para todos os atletas deste clube. Se me perguntarem se gostava de ver as nossas equipas jogar com a mesma dimensão do Eusébio, direi que todos nós gostaríamos. Todos sabemos que a qualidade de Eusébio já não há, mas que se consiga incutir nos jogadores todos os outros atributos. Confiante para o futuro? Muito confiante".