Rui Costa diz que assinaturas em contratos não significam conluio: "Teria de ser muito burro"

Rui Costa, presidente do Benfica

Declarações do presidente do Benfica prestadas à BTV, canal do clube lisboeta, em entrevista acerca da atualidade encarnada, feita três meses após ter sido eleito.

Assinaturas nos contratos de aquisições de futebolistas sob investigação na Operação Cartão Vermelho? "Assinaturas? Eu assino como administrador. Isso não significa que de conluio ou que soubesse de qualquer coisa que fosse. Teria de ser uma pessoa muito burra para prescindir do que era meu por direito para ajudar outras pessoas. Se eu estivesse implicado, que sentido faria expôr-me como presidente do clube? É pouco claro na minha cabeça que tenham essa ideia de mim. Tenho a consciência tranquila .Que sentido faria, em vez de sair e estar escondido num canto à espera que o navio passasse, estar como presidente? Sabia que o escrutínio seria muito maior."