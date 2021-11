Rui Costa: "Ganhei aqui uma força tremenda. O futuro será brilhante"

Declarações do presidente do Benfica aos meios oficiais do clube, após a cerimónia de entrega dos Anéis de Platina e Emblemas de Ouro e Prata aos sócios.

Sentimento de entregar pela primeira vez os Anéis de Platina e Emblemas de Ouro e Prata como presidente do Benfica: "Foi, acima de tudo, um enorme orgulho. Emocionante. Mais um dia à Benfica que toca a todos no pavilhão. A mim toca-me particularmente porque é o meu primeiro ato como Presidente nesta cerimónia, e senti-me grato pela emoção e por esta paixão enorme. Ter aqui Arnaldo Teixeira e Humberto Coelho, nomeadamente o momento com Arnaldo Teixeira [treinador de Rui Costa nos infantis] tocou especialmente."

Caminho a ser percorrido por todos: "Há a componente de ter nascido neste clube e as pessoas terem a consciência do meu amor por este clube. Deixa-me com orgulho, alegria e uma força imensa para o nosso futuro. O caminho tem de ser percorrido por todos nós. Este clube é gigantesco pelos sócios e adeptos que tem. É com esse objetivo que vou estar no clube, conhecendo e vivendo por dentro a história. É muito gratificante passar uma manhã como esta, mas também é uma responsabilidade tremenda, porque sou o presidente do maior clube português e um dos maiores do mundo."

Ganhar força: "Na entrega dos Anéis de Platina ouvi coisas comoventes, muito sentidas. É uma força tremenda que ganhei aqui. Podemos ter diversas ideologias, mas somos todos do mesmo clube, do Benfica. Quem tem ideias diferentes, tem todo o direto de as ter, e quem está deste lado tem de saber ouvir. Não será por aqui que o clube não estará unido. É uma responsabilidade minha provocar essa união. Serei o último a querer separar sócios e adeptos. Temos de nos fechar na nossa família, porque o futuro será brilhante."