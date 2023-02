Declarações de Rui Costa, após a eliminação do Benfica na Taça de Portugal, contra o Braga

Arbitragem: "Não vou estar com meias palavras porque este jogo não é para isso. Foram casos a mais e demasiado evidentes para estar com meias palavras. Não tem explicação. Começou com domínio claro, primeira meia hora excelente, e fomos impedidos de fazer o 2-0. Há um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes, não sou eu que digo, são as imagens que o mostram. Foi o mesmo árbitro que fez de VAR na Luz e quase obrigou o Soares Dias a marcar o penálti contra nós no Benfica-Sporting em lance em lance quase com a mesma dinâmica. E este com mais intensidade e fez vista grossa."

Expulsão de Bah: "Não vou contestar a expulsão do Bah, é clara, muito clara. Mas não consigo compreender como na segunda parte a do Racic como é que consegue avaliar de forma diferente dois lances semelhantes. Nem neste lance, nem no do Gonçalo Guedes, é inadmissível como não chamaram o árbitro ao VAR, o senhor Fábio Melo [VAR no Braga-Benfica] não é virgem nestas situações. Não se compreende o mesmo árbitro e VAR terem dois critérios diferentes no mesmo jogo."

Sobre o jogo: "Nunca escondo as debilidades da minha equipa, hoje não tenho nada a apontar. Foram capazes de jogar hora e meia com dez porque assim o quiseram. Lutaram por esta taça até nos terem deixado lutar por ela. Agradeço aos adeptos no estádio e em casa a torcer que ficaram escandalizados. Posso dizer que estamos fortes. Jogaram hora e meia em inferioridade numérica em campo difícil. Fizemos de tudo para continuar nesta taça e não nos deixaram."