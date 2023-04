Rui Costa foi ao balneário no final do Inter-Benfica e ladeou Schmidt na saída

Líder do Benfica foi ao balneário depois do jogo e esteve junto ao alemão após o desaire.

Rui Costa esteve nas bancadas do Giuseppe Meazza e, logo após ficar confirmada a eliminação do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, desceu ao balneário. O líder encarnado teve a preocupação de acompanhar a equipa no momento de tristeza, apesar do empate a três golos em Milão e da recuperação para tal resultado, ciente de que a equipa vive um momento mau e que o título nacional está agora mais tremido do que há um mês.

De seguida, os jogadores do Benfica foram saindo do estádio, a maioria a pares, e Rui Costa fez questão de esperar por Roger Schmidt. O presidente aguardou que o alemão estivesse pronto para ir em em direção ao autocarro e os dois seguiram com um semblante tranquilo para o estacionamento, sem ninguém à sua frente ou atrás de si. À passagem pelos jornalistas, Rui Costa foi confrontado com o timing da renovação de contrato e mostrou indignação com a pergunta, gesticulando em sinal de incredulidade, uma ação que pode ser interpretada como um sinal de confiança para o técnico com quem renovou recentemente até 2026.

Diga-se que o presidente dos encarnados foi fortemente cumprimentado por vários fotógrafos e jornalistas italianos, tanto na conferência de Imprensa como também no dia do jogo. Explicou a alguns o momento do Benfica e foi parabenizado por vários pelo que tem sido o percurso durante a época, relembrando, animadamente, com estes o passado como jogador do AC Milan. Os jornais italianos lembraram que Inter e Milan se vão reencontrar 20 anos depois na Champions e que Rui Costa militava nos rossoneri nessa campanha, que viria a ser de título europeu.