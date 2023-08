Rui Costa foi ao balneário moralizar as tropas após derrota no Bessa

Rui Costa no Estádio do Bessa

Líder do clube da Luz sofreu na tribuna com a reviravolta axadrezada e no final falou com os jogadores, a quem lembrou que a prova está no início, como também assume o capitão Otamendi.

O desaire a abrir o campeonato diante do Boavista deixou os benfiquistas desiludidos, como assumiu Roger Schmidt no final da partida. Rui Costa, presidente das águias, deixou evidente o seu nervosismo nas bancadas do Estádio do Bessa e no final fez questão de dirigir-se ao balneário, segundo apurou O JOGO, tendo dialogado com o plantel.

O dirigente terá passado ao grupo de trabalho uma mensagem no sentido de a derrota ficar rapidamente para trás, apontando agora à reação encarnada no próximo desafio, com o Estrela da Amadora, no próximo sábado, dia 19, no Estádio da Luz.

Numa medida habitual de Rui Costa, que está sempre perto do grupo liderado por Roger Schmidt, o líder benfiquista lembrou que a prova está apenas no seu início e que agora há que retomar o caminho dos triunfos.

Partilhando uma visão semelhante ao presidente encarnado, Otamendi, enquanto capitão do Benfica, deixou uma mensagem no Instagram reconhecendo que a entrada ficou aquém do que o grupo esperava, mas apontando ao que falta disputar. "Não foi o resultado que esperávamos para este início de campeonato, mas temos ainda um caminho grande pela frente. Vamos, rapazes. Vamos, Benfica!", atirou.