Rui Costa faz contas aos títulos: "Parece que estamos no final da época..."

Discurso do presidente do Benfica no jantar de Natal com cerca de 1600 colaboradores e funcionários do Benfica, no Pavilhão n.º 2 da Luz.

Evento em dia de temporal: "Quero salientar este regresso ao convívio anual após dois anos de impedimento pela maldita pandemia e escolhemos o dia certo para voltar, de temporal. O evento foi feito porque vocês merecem, tudo o que fazem por este clube é merecedor de conhecerem as nossas instalações, de ter este convívio com a equipa principal pois só há um Benfica e comigo só haverá um Benfica."

Dia vai repetir-se: "Infelizmente o dia pela grande chuvada acabou por não ser tão brilhante como desejávamos mas fica a promessa que o dia se vai repetir. Pelo trabalho que fazem diariamente é preciso e justo que conheçam. É ainda mais necessário que os nossos atletas percebam quantas pessoas trabalham para eles fora das quatro linhas, quantas pessoas diariamente procuram dar-lhes as melhores condições para chegarem aos títulos que tanto ambicionamos. Portanto, é mais do que justo que estes convívios aconteçam."

Contas aos títulos: "Tivemos na canoagem o nosso Pimenta, que foi campeão Mundial; no judo fomos campeões nacionais femininos, tivemos a Bárbara Timo bronze no Mundial e a nossa equipa feminina bronze na Taça dos Campeões europeus pela primeira vez na história do clube; na natação, o nosso Dioguinho [Diogo Ribeiro] foi campeão do Mundo e recordista mundial; no atletismo, Pedro Pichardo campeão Europeu e Mundial; também no atletismo fomos pela décima segunda vez consecutiva campeões nacionais. Fomos campeões nacionais de Sub-20 masculino e de corta-mato. A acrescentar a isto, ganhámos a Intercontinental Sub-20 de futebol pela primeira vez que a competição se realizou. Estes foram os títulos conquistados e parece que estamos no final da época mas não estamos. Temos hoje entre o futebol, as modalidades de pavilhão, râguebi e piscina 15 equipas a disputar os campeonatos nacionais e, ao dia de hoje, lideramos em 11. Disputámos desde o início da época 11 Supertaças, conquistámos oito. E, por fim, tivemos nove equipas a disputar os play-offs de provas europeias; neste momento, temos nove equipas nas fases de grupos das competições europeias, muitas delas Ligas dos Campeões. É um recorde absoluto na história do clube."

Época longe do fim: "Dou-lhes esta nota para todos percebermos o trabalho que estamos a fazer neste clube. Porém, como percebem, umas modalidades estão no início, outras estão no meio mas em todas estamos muito longe de estar no fim. Aquilo que apelo uma vez mais é que olhemos para estes resultados e percebamos o trabalho que deu a todos nós inverter um ano como foi o ano passado, de grande dificuldade e agora chegarmos a estes resultados. Que em nenhuma situação se possa perder o foco daquilo que estamos a fazer. E isto não vale só para atletas e treinadores, vale para todos nós, para a nossa exigência, a começar por mim. O nosso foco será sempre este: servir o clube para se consiga conquistar os títulos que desejamos e que os nossos adeptos merecem. O apelo que faço é que este foco não se perca."

Manter o foco: "Outra nota que quero deixar é que, enquanto estivermos assim e se nos unirmos cada vez mais, até internamente, o clube não conquista 11 em 15, conquista muito mais do que isso. Portanto, continuidade neste foco e união entre nós. Tenho a certeza que estamos no caminho certo para chegarmos ao final do ano e estes resultados serem, no mínimo, os que dei agora."