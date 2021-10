Rui Costa fala em "dia histórico": "Vou ter de esquecer um pouco o que se passou ontem"

Rui Costa, presidente do Benfica

Rui Costa na Figueira da Foz para a inauguração das novas instalações da Casa do Benfica.

Rui Costa marcou este domingo presença na Figueira da Foz, para a inauguração das novas instalações da Casa do Benfica daquela cidade. O líder do clube da Luz foi recebido pelo autarca Pedro Santana Lopes.

"A minha forma de estar no desporto foi sempre uma, pela lealdade, enquanto presidente do Benfica não irei alterar em nada. Quero agradecer por esta receção e por todo o contributo que a Câmara tem dado à Casa do Benfica", afirmou Rui Costa.

"Não sendo o melhor dia, face ao resultado [com o Estoril], é um dia histórico para mim: a inauguração desta Casa na Figueira da Foz é a primeira enquanto presidente. É um dia em que obrigatoriamente vou ter de esquecer um pouco o que se passou ontem [empate 1-1 no Estoril]", continuou.

"Temos o maior orgulho nas Casas do Benfica, são um pilar importantíssimo na vida do clube e devem ter um papel cada vez mais importante. É um orgulho estar nesta bela cidade, perante tantos benfiquistas. É isto que nos faz também, mesmo após um jogo que não nos corre bem, continuar a olhar em frente e sermos o melhor clube do país", atirou.