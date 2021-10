Rui Costa fala em "campanha positiva" e deixa mensagem antes das eleições

Candidato da Lista A à presidência do Benfica volta a apelar ao voto e acredita que conseguiu passar a mensagem que pretendia aos sócios.

Rui Costa, candidato à presidência do Benfica, deixou esta sexta-feira umas palavras aos jornalistas, no dia em que encerra a campanha. O atual líder do clube da Luz deixou mais uma vez um apelo aos sócios para que sábado seja um grande dia para o emblema encarnado.

"Foi uma campanha muito positiva, com os canais do clube abertos para os dois candidatos, com um debate vivo. Tive o grande privilégio de andar de norte a sul, de visitar as Casas do Benfica, tive a possibilidade de estar coma adeptos e sócios. Estou muito satisfeito. Fui tentando nestas duas semanas dar a conhecer o meu projeto e o meu desejo para o clube. Dentro disto, estou extremamente satisfeito. A única mensagem que posso hoje transmitir é que amanhã o Benfica mais uma vez mostre a sua grandeza e que seja uma eleição à Benfica, pacífica, que seja um grande dia para o clube. Os nossos sócios têm a obrigação de ir votar, faço muito esse apelo, porque em tudo temos de mostrar a nossa grandeza. Amanhã é mais um dia para o fazer", afirmou.

"Será um dia longo para toda a gente. Ainda não decidi a que horas vou votar. Vou estar tranquilo. A partir de amanhã é decisão dos sócios do Benfica, vou estar à espera. Creio que houve abertura para isso, tive oportunidades para o fazer, mas fica sempre alguma coisa por transmitir. Creio que os sócios sabem quem eu sou e deixou um apelo ao voto, que é importante. É um dia importante na história do clube, seja qual for o desfecho", continuou Rui Costa, questionado se conseguiu passar a mensagem de "afastamento" da presidência de Vieira, que deixou o cargo na sequência da operação Cartão Vermelho.

"A presidência de qualquer pessoa é a presidência dessa pessoa", atirou, deixando, a terminar, um agradecimento à equipa que o acompanha. "Agora vou jantar, vou fechar a campanha com um jantar com os meus colegas que me apoiaram, que ao longo destes três meses estiveram perto de mim, num momento difícil da história do Benfica."