Rui Costa fala do mercado: Rafa, Gonçalo Ramos, Bento e João Félix

Declarações de Rui Costa na Casa do Benfica de Albufeira

Favoritismo para a conquista do título? "O Benfica parte para este campeonato como campeão, mas isso não nos traz títulos. Teremos de entrar neste campeonato com a mesma ambição do ano passado, certos das dificuldades de que teremos de passar para chegar ao 39, e também que os nossos adversários têm as mesmas ambições e que partimos com zero pontos. Este ano será de extraordinária dificuldade e teremos de estar prontos para enfrentá-la."

Mais reforços a caminho? "O mercado está aberto até 31 de agosto e inevitavelmente há muita coisa que pode acontecer. Não é só no Benfica, é em todo o mundo. Não me vou alongar muito sobre isso, até porque o trabalho que temos desenvolvido tem sido muito bem ponderado e esclarecido entre a equipa técnica e o meu staff do futebol. Tudo o que acontecerá até 31 de agosto logo se vê e o nosso foco é trabalhar com aqueles que estão cá para apontar aos objetivos."

Gonçalo Ramos na lista do PSG: «Você [jornalista] já disse que tinha chegado uma proposta para o Gonçalo Ramos. É natural, já disse em Inglaterra, que os jogadores do Benfica tenham propostas, são sempre avaliadas, até este momento não há nada de concreto que possa adiantar sobre qualquer jogador. O plantel está a ser formado, na tentativa de ser com poucas aquisições e poucas saídas. Foi isso que planeámos desde que acabou o campeonato e tentaremos manter. Mercado aberto mas pouca disponibilidade da nossa parte".

Falou com Rafa? "Rafa fica, tiveram essa informação. Rafa vai ficar. Disse que falaria com ele em Inglaterra, falei com ele, como é natural. Falo com o Rafa como com todos os jogadores quase diariamente, não é preciso reuniões de fundo para falar. Neste momento, é jogador do Benfica, contamos com o Rafa."

Jogo com o Al Nassr, de Ronaldo: "Oferece o mesmo que todos os jogos de preparação do Benfica. Jogo de preparação para entrarmos bem no campeonato, há essa particularidade de estar o Cristiano do lado de lá, de ser moda as equipas da Arábia Saudita, mas o nosso foco é aquilo que temos de fazer dentro do campo, apontando ao que teremos de fazer durante a temporada."

E a possível contratação de Bento? "Não vou falar de mercado, está aberto, as coisas têm sido planeadas internamente desde o final do campeonato, os adeptos têm assistido às manobras e esclarecei no final todas as opções.»

João Félix? "Se o João Félix pode ter a sensação de que o Benfica é um porto seguro como eu? Eu senti sempre um orgulho imenso de representar o Benfica, é diferente. Porto seguro dá ideia de nos sentarmos à sombra de alguma coisa. Não gosto disso em qualquer jogador e em alguém que trabalhe no Benfica. O João Félix será sempre um dos nossos, começou connosco mas é jogador do Atlético. Está esclarecida a questão. João Félix é jogador do Atlético Madrid, ponto".