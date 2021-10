Rui Costa fala das modalidades e do ciclismo: "Faz parte da nossa história"

Rui Costa, candidato à presidência do Benfica, deu uma entrevista à BTV, esta segunda-feira.

Regresso do ciclismo: "Sim, agrada-me ouvir as pessoas a pedir ciclismo. Vai ao encontro da raiz popular do clube. Faz parte da nossa história. Estou dependente de arranjar um patrocinador para avançar. Desde que sinta a confiança de que é possível lutar por troféus, avanço. Até lá, vou esperar por um patrocinador, com a esperança de vir a ganhar Voltas."

Títulos nas modalidades: "É uma meta ambiciosa. Não se conquista nada sendo pavão. Temos que ser ambiciosos. Se olhar para as modalidades, em Portugal há duas muito fortes em termos europeus: hóquei e futsal. Se estamos nesse campo, as nossas equipas têm que ser fortes para lutar por competições. Já fomos campeões europeus de hóquei em patins e de futsal. Não falo só de futebol, falo de modalidades também, assim como na Youth League. Não cresci neste clube sem ambição. Temos um potencial enorme. Não podemos entrar em competições, como benfiquista, só para participar."