Rui Costa fala ao plantel do Benfica: "Não basta fazer um malabarismo, fazer um carrinho"

Rui Costa, vice-presidente do Benfica, foi entrevistado na BTV um dia depois da derrota da equipa principal no dérbi e que a deixou a nove pontos do líder Sporting

Duas mensagens: "São duas mensagens claras. A primeira é de responsabilização pelo que não fizemos e devíamos ter feito, a outra é de não é este o tempo de mandar a toalha ao chão e que o caminho é para percorrer com extrema confiança que no final podemos ter titulo na mão."

Sem erros: "É nesse sentido que vamos trabalhar, procurar eliminar erros cometidos até aqui. Se vamos estar ou não lá na frente, depois vamos saber. Até lá ninguém vai mandar a toalha ao chão. Isto é sobretudo para o balneário: quem não estiver disposto a este sacrificio e a este empenho a respresentar um clube desta dimensão, nao vai estar lá dentro. Temos todas as condições para chegar ao titulo e é isso que vamos procurar fazer dia a dia.

Respeito: "Não basta chegar ao jogo e fazer um malabarismo, fazer um carrinho. É preciso trabalhar dia a dia para que seja possivel chegar ao dia do jogo e ganhar. Isso é que os adeptos querem, não querem saber quantos casos covid-19 tivemos e que problemas tivemos. Temos de respeitar e entrar para o campo sabendo o clube que reprentamos, sabendo as nossas responsabilidas. E que no fim é para ganhar o jogo".