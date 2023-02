Rui Costa explica rescisão de contrato de André Almeida

Rui Costa, presidente das águias, deu uma entrevista à BTV em que abordou os assuntos da atualidade do Benfica, designadamente a saída de Enzo para o Chelsea e a postura do clube da Luz no mercado de transferências de janeiro.

A rescisão de André Almeida: "É um dos nossos, esteve muitos anos no clube, esteve nos 15 últimos títulos do Benfica. Esta decisão? Depois da lesão teve pouca utilização, agora nenhuma. O contrato acabava no final da época e dando-lhe a rescisão e fica a ser um jogador livre e a poder escolher um projeto."

Mensagem aos benfiquistas: "Temos tudo para continuar a fazer uma grande época e vamos olhar para a equipa como sempre olhámos, a olhar para a frente. Temos os jogadores, treinador e adeptos certos."