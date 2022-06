Rui Costa explica a escolha de Roger Schmidt: "Mudará o paradigma"

Rui Costa explicou aos sócios a razão para a escolha de Roger Schmidt para treinador da equipa principal do Benfica

Rui Costa discursou esta noite na Assembleia Geral do Benfica, aproveitando a oportunidade de estar perante sócios do clube para explicar a opção pelo novo treinador, o alemão Roger Schmidt.

"Sabíamos que não ia ser um ano fácil. Foi um ano que ficou abaixo dos pergaminhos que o Benfica exige. Não estou satisfeito e sei que nenhum de vós estará", começou por afirmar, antes de referir ao sucessor de Nélson Veríssimo.

"[...] Iniciámos já uma alteração na estrutura do futebol e escolhemos um treinador que mudará o paradigma do que pretendemos para o futuro, com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva, sendo certo que a formação, como tenho dito, ocupará sempre um lugar especial na definição do plantel".