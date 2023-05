Rui Costa eufórico no golo de Rafa e no final do Benfica-Braga

Presidente dos encarnados vibrou com o triunfo das águias.

O encontro com o Braga podia ter um peso significativo nas contas do campeonato e, por isso, Rui Costa viveu-o com emoção na tribuna presidencial da Luz. O presidente do Benfica não conteve a euforia no momento do golo solitário de Rafa, abraçando a mulher, Sandra, e vários elementos da estrutura do clube que se encontravam nas filas mais próximas.

De resto, o apito final de Luís Godinho também foi festejado efusivamente pelo líder encarnado, que gritou várias vezes "vamos" de punhos cerrados e alinhou nos aplausos que os adeptos dedicavam à equipa.

O Benfica bateu o Braga por 1-0, na 31.ª jornada da I Liga.