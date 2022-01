Rui Costa: "Escutas da Operação Cartão Vermelho? Estarei de consciência tranquila"

Declarações do presidente do Benfica prestadas à BTV, canal do clube lisboeta, em entrevista acerca da atualidade encarnada, feita três meses após ter sido eleito

Transcrições das escutas da Operação Cartão Vermelho envolvem o Benfica. Leitura? "Parece-me extremamente exagerado o mediatismo à volta deste processo, pelas escutas [tornadas públicas]. A Maioria delas nada tem a ver com o processo em si. Enquanto presidente do Benfica, todos nós queremos que processo seja mais célere possível, que se resolva rapidamente, que sejam apuradas todas consequências e resultados deste processo até para que nós possamos olhar para a frente e não para trás. Não me parece correto haver tantas escutas cá fora. Não sei quem beneficia com isso, a não ser que seja para preencher páginas. O Benfica é tremendamente prejudicado. Para mim, a preocupação é poder olhar para o futuro do Benfica."

Sente-se envolvido? "O que dizer sobre as 55 transferências investigadas? "Em primeiro lugar ainda ninguém foi acusado de nada. Em relação à minha pessoa, estive, estou e estarei sempre de consciência tranquila. Nunca ninguém viu nada do meu nome relacionado com a justiça. Custa-me recordar, não gosto de o fazer, porque tudo o que fiz foi por amor, que o Benfica não me deve nada. Não falo do passado recente, falo desde os 9 anos."