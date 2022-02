Rui Costa escreve mensagem aos adeptos no 118.º aniversário do Benfica

Rui Costa fala na "mística benfiquista" e na confiança que tem no futuro do Benfica.

O Benfica comemora esta segunda-feira o 118.º aniversário e o presidente Rui Costa escreveu uma mensagem aos sócios e adeptos, responsáveis por um "Benfica global".

Leia a mensagem na íntegra:

"Celebramos hoje 118 anos de uma História gloriosa e magnífica. Uma História de conquistas memoráveis, de triunfos extraordinários, que transformaram o Sport Lisboa e Benfica naquilo que é hoje: um dos maiores clubes do mundo.

Mas se o Benfica "é maior que Portugal", no sentido de que vai muito para além das fronteiras do país e das vitórias alcançadas, é nos seus adeptos e, em particular, nos seus sócios que se encontram as razões para esse Benfica global.

A mística Benfiquista, que é única, tem alicerces bem sólidos nos valores que fundaram o Clube, no ecletismo, nas vitórias alcançadas, mas também numa massa adepta igualmente única, como ficou bem patente, uma vez mais, na Cerimónia de Entrega de Emblemas que decorreu no passado sábado.

Imbuídos de um enorme sentido de missão e responsabilidade, olhamos para o futuro com muita confiança. Confiança em vitórias e conquistas que continuem a escrever a ouro a nossa Gloriosa História. Confiança num Benfica à imagem dos seus fundadores e exemplar em todos os domínios. Confiança na união, na tranquilidade e na coesão necessárias para alcançar o que todos ambicionamos. Confiança no Sport Lisboa e Benfica.

Parabéns, Glorioso Sport Lisboa e Benfica!"