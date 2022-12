Rui Costa: "Em janeiro não sairá nenhum jogador que seja fundamental para o plantel"

Presidente do Benfica deixa garantia aos adeptos sobre o mercado de inverno.

Rui Costa, presidente do Benfica, em declarações à BTV no âmbito dos 14 anos do canal do clube encarnado, que se cumprem este sábado, falou sobre o mercado de transferências de inverno, deixando uma garantia aos adeptos: não sairá nenhum jogador fundamental a não ser pela cláusula de rescisão.

"Em dezembro e janeiro não se vai falar de outra coisa senão de mercado. Nós felizes estamos de falarem tão bem dos nossos jogadores, de haver tantos pretendentes aos nossos jogadores, e de eles todos os dias estarem a sair, 'vão para aqui, vão para ali'", começou por dizer. Recorde-se que, por exemplo, Enzo Fernández tem sido bastante associado ao Real Madrid.

"Aquilo que posso garantir aos nossos adeptos é que este é um projeto desportivo, não financeiro. Felizmente não atravessamos problemas financeiros nesta altura e não temos necessidade de vender jogadores para fazer face ao que quer que seja em termo financeiros. Iremos procurar fazer ajustes que possam beneficiar o plantel", continuou então Rui Costa, garantindo de seguida:

"Temos um objetivo único que é fazer uma época ganhadora e, como tal, o que posso garantir é que em janeiro não sairá nenhum jogador, a menos que seja pela cláusula, como é óbvio, mas não irá sair nenhum jogador que neste momento seja fundamental para o plantel."