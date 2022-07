Rui Costa em Inglaterra, Enzo Fernández segue para o Algarve

Aterrando apenas esta terça-feira em Lisboa, Enzo Fernández já não integrará o estágio que o Benfica está a realizar em solo britânico. O presidente viaja esta manhã para Inglaterra.

Enzo Fernández está "ansioso" por tornar-se oficialmente jogador do Benfica. O médio chega ao início da tarde desta terça-feira a Lisboa - sendo esperado que só na quarta-feira finalize os exames médicos e físicos, assinando depois contrato - entusiasmado pela mudança, algo que sonhou "desde criança".

"Todos sonham em jogar na Europa e o Benfica deu-me a oportunidade", afirmou o jovem centrocampista ontem à saída de Buenos Aires. "O Benfica é um clube muito importante da Europa, e os adeptos estão um pouco loucos. Mandam-me mensagens o tempo todo", atirou, reforçando: "Os adeptos queriam-me muito. Estou ansioso por chegar e para que me recebam."

Muito cobiçado na Europa, Enzo Fernández revelou que o clube da Luz tem outro alento pela possibilidade de brilhar em Portugal e poder saltar para outros emblemas, algo que lhe foi transmitido: "Quando o Benfica me contactou deu-me a oportunidade de saber que é uma porta grande que me vão abrir. Disseram-me que é um trampolim para continuar a crescer para clubes maiores."

"O Benfica deu-me a oportunidade e vou aproveitá-la ao máximo. Vou demonstrar todo o meu potencial na Europa e treinar como treinava no River. Vou dar o meu melhor", referiu, ele que viajou para Portugal na companhia do seu empresário Uriel Pérez, tendo tido a família em peso no aeroporto de Ezeiza para a despedida, muito emocionada, sobretudo da parte dos seus pais.

Rui Costa em Inglaterra, médio segue para o Algarve

Aterrando apenas esta terça-feira em Lisboa, Enzo Fernández já não integrará o estágio que o Benfica está a realizar em solo britânico. O médio vai cumprir nos próximos dias as formalidades para poder rubricar o vínculo com as águias e selar assim um negócio pelo qual o Benfica vai pagar dez milhões de euros por 75% do passe, mais oito por objetivos. Enzo Fernández integrará os trabalhos às ordens de Roger Schmidt no Algarve, não se cruzando nesta fase com Rui Costa, já que o presidente benfiquista viaja esta manhã com destino a Inglaterra, para acompanhar os últimos dias do estágio.

Enzo chega já ao Benfica graças à eliminação do River Plate na Taça Libertadores, que abriu caminho à antecipação da mudança para a Luz. Assumindo que a queda ante o Vélez Sarsfield "foi um duro golpe", acredita que irá vencer a prova pelo clube do coração.

"O futebol vai dar-me a oportunidade de vingar-me e ganhar a Libertadores pelo River", disse, ressalvando "os 16 anos de aprendizagem" pelos millonarios. E fez questão de despedir-se dos adeptos - para quem escreveu uma mensagem nas redes sociais - em pleno estádio, no desaire da madrugada (em Portugal) de segunda-feira ante o Godoy Cruz (0-2). Mudando-se agora para o Benfica, já pensa na seleção argentina: "É um sonho que tenho pendente. Tive a hipótese de treinar com a seleção no ano passado, sonho com outra oportunidade e vou preparar-me para isso."