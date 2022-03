Rui Costa em ação solidária do Benfica pela Ucrânia

Presidente das águias fala em "jogo importante na vida de muitas pessoas"

O Benfica, através da sua fundação, está a promover a recolha e envio de ajuda humanitária para a Ucrânia, numa iniciativa que contou esta terça-feira com a presença de Rui Costa, tendo o presidente das águias contado, entre dezenas de voluntários, com a companhia do diretor-técnico, Luisão, do presidente da Mesa da Assembleia geral, Fernando Seara, e do presidente executivo da Fundação Benfica, Carlos Móia.

O líder dos encarnados destacou a importância da iniciativa e revelou-se reconhecido pela dedicação de muitas pessoas. "A nossa causa não é só desportiva, é também social. Mais do que um golo, é um jogo importante na vida de muitas pessoas. Como benfiquista e como presidente do Benfica, estou mais do que orgulhoso por esta ação que a nossa Fundação está a fazer. Dentro de uma dificuldades que é uma guerra que está a acontecer, podemos contribuir de algum modo e ter a Fundação Benfica ativa é algo que me deixa orgulhoso", comentou, acrescentando que "Portugal está sempre pronto a ajudar".

A iniciativa da Fundação Benfica arrancou dia 3 de março e irá prolongar-se até ao próximo domingo, com o Estádio da Luz a ser o epicentro de uma operação logística de recolha e preparação de envio de bens essenciais, entregues em 120 pontos no país (75 casas do clube, 20 escolas de futebol do Benfica, 5 lojas oficiais e 20 instituições sociais), com destino à Ucrânia.