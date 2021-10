Rui Costa eleito presidente, Benitez já lhe ligou: "Desejei-lhe felicidades"

Rui Costa venceu as eleições do Benfica

Ainda antes do anúncio oficial dos resultados das eleições deste sábado, Francisco Benítez confirmou a O JOGO ter ligado a Rui Costa, desejando-lhe felicidades para o mandato à frente do clube.

Ainda com os resultados oficiais por divulgar, Francisco Benitez confirmou a O JOGO que Rui Costa venceu as eleições à presidência do Benfica, revelando o teor da conversa que manteve com o candidato vencedor, da Lista A.

"Felicitei-lhe e desejei-lhe as maiores felicidades para o seu mandato", afirmou Francisco Benitez ao nosso jornal.

Rui Costa, 34.º presidente da história do clube, e toda a lista que o acompanha já estão, aliás, no Estádio da Luz.

Foram 40 115 os sócios que exerceram o direito de voto durante este sábado, no ato eleitoral mais concorrido no que toca a clubes em Portugal, superando o registo alcançado pelo Benfica no último ano (38 102), altura em que Vieira derrotou Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva. Em termos mundiais, apenas o Barcelona, também neste ano, supera os números registados este sábado pelo Benfica, com 55 611 sócios presentes nas eleições.