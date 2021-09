"Rui Costa e Vieira? Não se confunda a estrada da Beira e a beira da estrada"

Líder do movimento Benfica Bem Maior, João Braz Frade, explicou porque manifestou o apoio à candidatura de Rui Costa à presidência das águias, marcou diferenças entre o antigo jogador e o ex-presidente e não deixou de parte a problemática em torno dos processos judiciais que têm estado na ordem do dia do emblema encarnado.

O movimento Benfica Bem Maior (BBM) oficializou esta segunda-feira o apoio à candidatura de Rui Costa à presidência do emblema da águia, estando o ato eleitoral agendado para o próximo dia 9 de outubro. Como O JOGO já anunciara, existia proximidade de propostas, daí resultando um acordo que tem como consequência a não-apresentação de um candidato e o apoio ao atual presidente benfiquista.

Depois do longo trabalho que realizaram, como explica que o Benfica Bem Maior tenha chegado a esta altura e decidido não apresentar um candidato, optando por apoiar Rui Costa?