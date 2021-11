Rui Costa: "É um jogo muito importante para o Benfica. Vai correr bem"

Declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, após o jantar com o líder do Barcelona, Joan Laporta

À imagem do sucedido na véspera de outros confrontos nas provas europeias, as direções de Barcelona e Benfica reuniram-se num jantar antes das equipas defrontarem-se em Camp Nou, na Liga das Campeões.

À saída, Rui Costa falou do jogo desta terça-feira. "Sempre otimistas. Agradeço aos três mil adeptos que vieram e serão sempre fervorosos. Todos os jogos são decisivos, é um jogo muito importante para nós. Vai correr bem"