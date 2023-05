Jonas, antigo avançado das águias, elogiou o presidente encarnado, tal como o treinador Roger Schmidt, mostrando ainda esperança em que o Benfica se sagre campeão já este domingo, precisando para isso de vencer em Alvalade, diante do Sporting.

Jonas, antigo avançado que representou o Benfica entre 2014 e 2019, admitiu esta quinta-feira que será uma ocasião "especial" caso os encarnados se sagrem campeões nacionais em Alvalade, no domingo, precisando para isso de vencer o Sporting e que o FC Porto não perca no dia anterior, em Famalicão.

"É um jogaço, digno de duas equipas grandes de Portugal, que têm treinadores de qualidade. Será um belíssimo jogo para assistirmos e estarei ligado, porque tenho muita esperança de que o Benfica possa fazer um grande jogo, vencer e ser já campeão. O objetivo principal é ser campeão e, se tem a possibilidade de o fazer em casa do rival, certamente vai entrar forte no jogo para o conseguir. Vencer o campeonato em Alvalade seria especial, pela rivalidade e para matar de vez este campeonato", afirmou, em direto para o programa "Bola Branca", da rádio Renascença.

O antigo internacional brasileiro, de 39 anos, que pendurou as chuteiras após a saída da Luz, aproveitou ainda para elogiar o trabalho desenvolvido por Roger Schmidt, com uma palavra de apreço para o presidente Rui Costa.

"Este ano foi diferente, de uma forma positiva. O Benfica jogou muito bem, foi superior aos adversários e muito regular. O Rui Costa é um grande amigo, estarei sempre a torcer por ele, porque é uma pessoa que me ajudou muito, que eu respeito e por quem tenho um carinho enorme. O treinador foi uma contratação muito acertada. Tem feito um belíssimo trabalho, espero que continue no Benfica e nos dê muitas alegrias", frisou.

O Benfica visita o Sporting no domingo (20h30), num dérbi relativo à 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin em que poderá selar a conquista do título, precisando para isso de vencer ou que o FC Porto perca na visita ao Famalicão, no sábado, à mesma hora.